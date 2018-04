Wie Eltern ihre Kinder vor Gefahren im Internet schützen können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Kinder verbringen sehr viel Zeit mit der Handy-Nutzung.

Sie stellen Fotos und Videos ins Internet

oder schreiben Beiträge in sozialen Netzwerken.

Dabei sollte man einige Gefahren beachten.

Hier sind 13 Tipps für Eltern, wie sie ihren Kindern

beibringen, dass Internet gefahrlos zu nutzen.

1. Kinder sollen das Internet nicht allein entdecken

Zeigen Sie Interesse.

Suchen Sie spannende Internetseiten,

die für ihr Kind geeignet sind.

Sehen Sie sich diese mit ihm gemeinsam an.

Gemeinsame Erfahrungen erleichtern es,

über gute und schlechte Erlebnisse im Internet zu sprechen.

2. Vereinbaren Sie Regeln

Regeln sollen festlegen,

wie lange ihr Kind das Internet nutzen darf.

Sie können auch den Umgang mit

Bildern und persönlichen Daten betreffen.

Regeln sind nur dann sinnvoll,

wenn Ihr Kind sie versteht und damit einverstanden ist.

3. Seien Sie nicht zu streng

Kinder müssen und dürfen neue Dinge entdecken.

Es kann zufällig passieren, dass Sie im Internet auf

für Kinder ungeeignete Inhalte stoßen.

Sprechen Sie offen darüber, vereinbaren Sie Regeln.

Drohen Sie Ihrem Kind aber nicht sofort

mit Verboten– das stört das Vertrauensverhältnis.

4. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Gefahren einer Datenweitergabe im Internet

Name, Adresse, Telefonnummer und persönliche Fotos

sollte Ihr Kind nur nach Absprache mit Ihnen weitergeben.

Erklären Sie ihm, wieso das wichtig ist –

und suchen Sie Beispiele, die ihr Kind versteht.

5. Schaffen Sie handyfreie Bereiche und Zeiten

Das Handy muss nicht immer

und überall mit dabei sein.

Frühstück, Mittag- und Abendessen sind gute Gelegenheiten,

bei denen darauf verzichtet werden kann.

Überlegen Sie, ob das Handy wirklich

zur Schlafenszeit im Schlafzimmer liegen muss.

6. Seien Sie vorsichtig bei Internet-Bekanntschaften

Es ist okay, Bekannte aus dem Internet

im „echten Leben“ zu treffen.

Allerdings sollte dies bei Kindern und Jugendlichen

nur an öffentlichen Orten wie Kino oder im Kaffeehaus stattfinden.

Außerdem sollte das nur in Begleitung Erwachsener passieren.

Sprechen Sie mit dem Kind unbedingt über die Gefahren.

7. Sprechen Sie darüber, dass nicht alle Informationen im Internet wahr sind

Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man Informationen

durch den Vergleich mit anderen Internetseiten prüft.

Auch Werbung ist für Kinder oft schwer zu durchschauen.

Es hilft manchmal, das spielerisch anzugehen – zum Beispiel als Detektivspiel.

8. Schauen Sie nicht weg, melden Sie unerlaubte Seiten

Kinderpornografie, rechtsradikale oder verhetzende Inhalte

können an www.stopline.at gemeldet werden.

9. Ermutigen Sie Ihr Kind zu gutem Benehmen auch im Internet

Einfach gesagt: Was im echten Leben erlaubt ist,

ist auch im Internet erlaubt.

Was im realen Leben verboten ist, ist auch im Internet verboten.

10. Fragen Sie nach den Internet-Vorlieben

Lassen Sie sich Lieblingsseiten oder Lieblingsprogramme

von ihrem Kind zeigen, versuchen Sie zu verstehen,

warum Ihr Kind diese toll findet.

Machen Sie die Internet- und Handynutzung

zum Thema in der Familie.

Erklären Sie Ihrem Kind,

was Sie selbst im Internet machen.

11. Die Möglichkeiten vom Internet übertreffen die Gefahren

Internet und Handys können zum Lernen

und in der Freizeit sinnvoll eingesetzt werden können.

Ermutigen Sie Ihr Kind, das Internet bewusst zu nutzen,

so ist es weniger gefährlich.

12. Seien Sie ein Vorbild

Wenn Sie Regeln aufgestellt haben, achten Sie darauf,

diese selbst einzuhalten (handyfreie Räume und Zeiten).

Haben Sie beim Essen das Handy neben sich,

versteht ihr Kind das vielleicht nicht.

13. Überwachen Sie Ihr Kind nicht

Vertrauen Sie Ihrem Kind, reden Sie mit ihm.

Überwachungs-Programme,

welche die Handy- und Internetnutzung aufzeichnen,

können das Vertrauen zu den Eltern zerstören.