Wie die Insekten wieder auf die Felder zurückkommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Obstgarten von Ernst Brandl leben Fasane,

Wildbienen und Feldhasen.

Früher war es normal, dass Insekten und Tiere

auf Feldern leben.

Jetzt gibt es diese Tiere fast nicht mehr,

da sie von Dünge-Mitteln und

Schädlings-Bekämpfungs-Mitteln vertrieben wurden.

Die teilweise giftigen Stoffe in diesen Mitteln

töten die Insekten.

Ernst Brandl züchtet seit 10 Jahren Bienen

auf seinem Bauernhof.

Seit ein paar Jahren verwendet er keine Dünge-Mittel

und Schädlings-Bekämpfungs-Mittel mehr.

Stattdessen lässt er auf seinen Äckern Wildblumen

wie Kornblumen wachsen.

Ernst Brandl bezahlt auch 15 Bauern

aus seiner Umgebung, damit sie keine Dünge-Mittel

und Schädlings-Bekämpfungs-Mittel mehr verwenden.

Die natürlichen Flächen dienen als Rückzugs-Gebiet

für alle Tiere, die durch starke Landwirtschaft und

Schädlings-Bekämpfung-Mittel vertrieben wurden.

Tiere wie der Feldhase sind in Österreich

inzwischen vom Aussterben bedroht.



Bienen fliegen bei der Suche nach Nektar

immer zu den nächst gelegenen Blüten.

Dadurch sammeln die Bienen auch von Pflanzen,

die mit Giftstoffen behandelt wurden.

Nektar ist die süße Flüssigkeit, die in Blumenblüten ist.

Deshalb ist es wichtig, dass sich Bienenstöcke immer

in der Nähe von natürlichen Wiesen befinden.

Den Honig von Ernst Brandl kann man im Internet auf

folgender Seite kaufen: https://mielo.eu