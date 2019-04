Wie besonders sparsame Öfen Familien in Tansania helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Tansania ist ein Land im Osten von Afrika.

Der Großteil der Bevölkerung von Tansania

lebt im ländlichen Bereich.

Tansania zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.

Tansania hat fast 60 Millionen Einwohner.

Jeder 2. muss mit 1,70 Euro am Tag auskommen.



Elisifa Yuda aus Tansania stellt sogenannte Sparöfen her.

Dafür gießt sie eine Mischung aus Sand, Zement, Kalk

und Wasser in eine Holzform und lässt alles trocknen.

Daraus entstehen kleine Öfen zum Kochen.

Diese Öfen funktionieren sparsamer und besser,

als die Öfen, die es sonst dort gibt.

Beim Verwenden der Sparöfen entsteht

auch weniger schädlicher Rauch.



Die Technik zur Herstellung der Öfen

hat Elisifa Yuda von Experten von WODSTA gelernt.

WODSTA ist eine NGO.

NGO steht für Non-governmental organization.

NGOs versuchen unter anderem die Interessen

der Armen in der Öffentlichkeit zu vertreten

und die Umwelt zu schützen.

Die Herstellungskosten für einen Sparofen,

der auch „smart cooker“ genannt wird,

betragen 10 000 tansanische Schilling.

Das sind umgerechnet 3,80 Euro.

Elisifa Yuda verkauft die Öfen dann für 7,60 Euro.

Damit verdient sie im Monat ungefähr 80 Euro.

Mit einem Bündel Feuerholz kann Elisifa Yuda

den Ofen 2 Wochen lang benutzen.

Früher ist sie mit dieser Menge

maximal 2 Tage lang ausgekommen.