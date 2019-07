Wenn man nicht abnimmt, obwohl man Sport macht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher aus Amerika haben

bei einer Untersuchung herausgefunden,

warum übergewichtige Männer und Frauen

nicht abnehmen, obwohl sie Sport machen.

Bei der Untersuchung gab es

fast 200 Teilnehmer.

Die Teilnehmer wurden in

verschiedene Gruppen eingeteilt.

Eine Gruppe machte 3 mal

in der Woche für 90 Minuten Sport.

Die andere Gruppe machte

210 Minuten lang Sport.

Alle Teilnehmer haben das ein

halbes Jahr lang gemacht.



Nach dem halben Jahr fand man heraus,

dass fast die Hälfte der Teilnehmer

überhaupt nicht abgenommen hat.

Manche Teilnehmer haben

sogar zugenommen.



Nach dem Sport essen



Viele dachten nämlich, dass sie sich

nach dem Sport mit Essen belohnen können.

Das ist aber nicht gut.

Manche beachten dabei nicht,

wie viel sie essen und was sie essen.

Nach dem Sport sollte man

erstmal ein Glas Wasser trinken.

Dann hat man nämlich nicht mehr

so großen Hunger.

Viele denken auch, dass sie sich nicht

mehr so viel bewegen müssen,

wenn sie regelmäßig Sport machen.

Das stimmt aber nicht,

denn jede Bewegung ist gut für den Körper.



Kraft-Training ist gut



Vor allem Kraft-Training ist gut für den Körper.

Beim Kraft-Training nimmt man zwar auch zu.

Aber man nimmt nur deshalb zu,

weil man Muskeln aufbaut.

Muskeln sind gut für den Körper.