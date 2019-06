Wenn Fußgänger vom Handy abgelenkt sind, passieren öfter Unfälle

Link zum Original-KURIER-Artikel



Österreichs Fußgänger sind oft

von ihrem Handy abgelenkt.

Sie schauen während sie gehen

ständig auf ihr Handy und nehmen

dabei ihre Umgebung nicht wahr.

Bei 4 000 Fußgängern kam es deshalb

im Jahr 2018 zu einem Unfall.

47 Fußgänger sind sogar dabei gestorben.



Ein Teil der Fußgänger hört

beim Gehen Musik.

Das kann sehr gefährlich sein.

Die meisten Kopfhörer sind so gemacht,

dass man Geräusche in der Umgebung

nicht hören kann.

Dadurch steigt das Risiko für einen Unfall.

Es kann auch gefährlich sein, mit dem Handy

Fotos zu machen oder Nachrichten zu schreiben,

während man geht.

Das machen meistens die jüngeren Menschen.



Die meisten Fußgänger-Unfälle

haben aber trotzdem ältere Menschen.

Es wurde untersucht, was die häufigsten

Gründe für Unfälle mit Fußgängern sind.

Durch Regelverstöße von Fußgängern und Autofahrern,

durch Müdigkeit und durch Alkohol,

passieren die meisten Unfälle mit Fußgängern.

Sehr häufig kommt es auf Parkplätzen zu Unfällen.

Immer wieder werden Fußgänger

von Autos verletzt, die rückwärts fahren.