Wenn es schnell gehen soll: 2 500 Mal im Jahr Erste Hilfe

Erst-Versorger werden auch

First Responder genannt.

Sie sind fast immer als erstes am Unfallort.

Dadurch können sie schnell Leben retten.

Erst-Versorger sind Mitarbeiter vom Rettungs-Dienst,

die ehrenamtlich, auch außerhalb von

ihrer Arbeitszeit, gerufen werden können.

Ehrenamtlich bedeutet, sie arbeiten ohne Bezahlung.

Sie werden gerufen, wenn sie schneller am

Unfall-Ort sein können, als die Rettung selbst.

Sie übernehmen die Erst-Versorgung von

Verletzten am Unfall-Ort.

2 500 Einsätze im Jahr

Fast 2 500 Mal gehen die Ersthelfer in Einsatz.

Es gibt 250 freiwillige Helfer.

Die Rettungssanitäter-Ausbildung

ist erforderlich für die Erst-Versorger.