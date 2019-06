Wenn der Hund mit ins Büro kommt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 1999 gibt es den

„ Bring den Hund zur Arbeit-Tag“.

Der Tag ist heuer am 21. Juni.

Die Kollegen, die keinen Hund besitzen,

sollen von den Kollegen mit Hund gezeigt

bekommen, wie toll ein Hund sein kann.

Damit will man die Kollegen dazu bringen,

sich selbst einen Hund

aus dem Tierschutz-Heim zu holen.



Wer seinen Hund ins Büro mitnehmen darf,

stärkt die Beziehung zu seinen Hund

und fördert seine Gesundheit.

Schon auf dem Weg in die Arbeit kann man

so zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen.

Auch in der Mittagspause oder

auf dem Nachhauseweg kann man Zeit

mit seinem Hund verbringen.

Aber nicht jeder Hund mag mit ins Büro.

So ein Büro-Tag kann für einen Hund stressig sein.

Für eine Zusammenarbeit mit dem Hund

im Büro müssen vorher auch Regeln

mit den Kollegen besprochen werden.



Wenn man tatsächlich einen Hund

aus dem Tierschutz-Heim kaufen möchte,

muss man einiges beachten.

Besonders Welpen brauchen viel

Aufmerksamkeit und Erziehung.

Ältere Hunde aus dem Tierschutz-Heim

freuen sich meist über ein neues Zuhause.