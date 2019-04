Weniger Jobs für ältere Menschen mit Universitäts-Abschluss

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele ältere Menschen, die bereits einen

Universitäts-Abschluss haben, sind arbeitslos.

Obwohl diese Personen mehr Erfahrung

bei bestimmten Berufen haben,

entscheiden sich Arbeitgeber oft

für jüngere Personen.

Jüngere Menschen wissen oft mehr

über moderne Technologie.

Menschen, die keine Arbeit finden,

können Weiterbildungs-Kurse machen.

Ein Weiterbildungs-Kurs hilft Menschen,

mehr über ein bestimmtes Thema zu lernen.

Es gibt besondere Weiterbildungs-Kurse

für Menschen mit Universitäts-Abschluss.

Diese Kurse werden vom Arbeits-Markt-Service

gefördert und befinden sich

im „Akademikerzentrum“, in Wien .

In diesen Kursen werden die Teilnehmer zum

Beispiel bei der Leitung und beim Durchführen

von Projekten unterstützt.

Die Teilnehmer können dort auch

neue Sprachen lernen oder

bekommen Hilfe beim Bewerben.

Noch im April sollen außerdem

Social-Media-Kurse starten.

Das Arbeits-Markt-Service wird mit AMS abgekürzt.

Das AMS hat viele Aufgaben, zum Beispiel

vermittelt das AMS Menschen, die eine Arbeit suchen,

an Firmen.

Wenn eine Person arbeitslos wird,

erhält sie für eine gewisse Zeit „Arbeitslosengeld".

Dieses Geld wird ebenfalls vom AMS ausbezahlt.

Außerdem bezahlt das AMS in manchen

Fällen die Ausbildung von arbeitslosen Menschen.



Durch die neuen Regeln vom AMS

kann es sein, dass arbeitslose Menschen

in Zukunft weniger unterstützt werden.

Deswegen machen sich viele Menschen,

die nach einer Arbeit suchen, Sorgen.

Vor allem in Wien steigt die Zahl von

den arbeitslosen Personen, die einen

Universitäts-Abschluss haben.

Das betrifft besonders Frauen und Menschen,

die aus einem anderen Land eingewandert sind.