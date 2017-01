Weniger Gewalt in New York

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den letzten Jahren kam es in New York immer

wieder zu Morden und Schießereien.

Jetzt wird die Gewalt immer weniger.

Das stand in einem Bericht von der Polizei von New York.

Der Bericht wurde am Mittwoch, den 5. Jänner von

der Polizei veröffentlicht.

New York ist eine Stadt in den Vereinigten Staaten von

Amerika.

James O´ Neill ist der Chef der Polizei von New York.

Er erklärte, dass die Polizei hart gearbeitet hat, um die

Kriminalität zu senken.

Er setzt sich für ein gezieltes Vorgehen gegen Banden-

Kriminalität ein.

Dabei wurden viele Menschen auf der Straße von

Polizisten aufgehalten und durchsucht.

Die Gewalt ist in New York unterschiedlich verteilt.

Im Stadtteil Manhattan gibt es wenig Gewalt.

In den Stadtteilen Queens, Brooklyn und Bronx gibt es

gefährliche Gegenden mit viel Kriminalität.

Zu Gewalt-Taten ist meistens in der Zeit zwischen 22 Uhr

am Abend und 2 Uhr in der Früh gekommen.

Das berichtete die amerikanische Zeitung „New York Times“.