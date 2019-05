Weltweit wird immer mehr Alkohol getrunken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben eine Untersuchung gemacht.

Dabei wollten sie herausfinden,

wie viel Alkohol die Menschen in den

verschiedenen Teilen der Welt trinken.

Für die Untersuchung verwendeten sie Daten

aus 189 Ländern weltweit.

Bei der Untersuchung kam heraus,

dass die Menge an Alkohol,

die pro Person getrunken wird,

stark angestiegen ist.

Untersucht wurde der Zeitraum

vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2017.

In den Ländern China, Vietnam

und Indien ist der Alkohol-Konsum

in diesem Zeitraum besonders stark gestiegen.

Der Grund dafür ist,

dass es weltweit immer mehr Menschen gibt.

Außerdem wird pro Person mehr Alkohol getrunken.



In Zentral-Europa sieht das anders aus.

Hier wird immer weniger Alkohol getrunken.

Auch in Österreich trinken die Menschen

seit dem Jahr 1990 immer weniger.

Es gab hier eine starke Entwicklung.

Während die Menschen in Europa

pro Person immer weniger trinken,

wird in Teilen von Asien immer mehr getrunken.

Die Forscher gehen davon aus,

dass diese Entwicklung so weiter gehen wird.