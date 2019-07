Weich-Spüler enthalten häufig Tierfette.

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit ca 40 Jahren gibt es Weich-Spüler.

Hinter der angenehmen weichen

Wäsche stecken oft tierische Fette.

Die tierischen Fette stammen

häufig aus Schlacht-Abfällen.

Die tierischen Abfälle sind oft

ein wichtiger Teil von Weich-Spülern.

Das Fett legt sich wie ein Mantel um die

Stoffe und macht so die Wäsche weich.



Die Fette sammeln sich in der Waschmaschine.

Das Fett findet man zum Beispiel in den Rohren.

Das Fett dort kann dazu führen,

dass Bakterien schneller wachsen.

Und dann kann es zu einem schlechten Geruch

in der Waschmaschine kommen.

Oft verwendet man dann mehr Weich-Spüler,

um diesen Geruch los zu werden.

Das führt dann genau zum Gegenteil.



Es sind auch Stoffe im Weich-Spüler,

die zu Allergien führen können.

Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeit

gegen bestimmte Stoffe.

In Weich-Spülern sind außerdem noch Stoffe,

die die Haut reizen können.



Daher sollte man lieber auf Weich-Spüler verzichten.

Die Wäsche wird auch frisch und duftet gut,

wenn man sie draußen aufhängt

oder im Wäsche-Trockener gibt.

Wer weiterhin mit Weich-Spülern waschen will,

kann auch Weich-Spüler kaufen,

die keine tierischen Fette enthalten.