Wegen giftigen Dämpfen mussten 21 Personen ins Krankenhaus

Am 28. Jänner sorgte ein

Schädlings-Bekämpfungs-Mittel,

das in einem Lokal eingesetzt wurde,

für einen Rettungseinsatz.

Schädlings-Bekämpfungs-Mittel

sind giftige Stoffe, die unerwünschte

Kleintiere oder Unkraut vernichten.

Die giftigen Dämpfe gelangten über

gemeinsame Schächte vom Erdgeschoß

bis in die Büroräume im 4 Stock.

Dadurch wurde einigen Mitarbeitern

schlecht und schwindelig.

Sie mussten zuerst von der Rettung

erstversorgt werden und wurden dann

in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Es wurde auch untersucht, ob bei den Betroffenen

durch die schädlichen Dämpfe weitere Beschwerden

oder Erkrankungen ausgelöst wurden.

Die Feuerwehr musste das Gebäude räumen.

Das Gebäude wurde durchgelüftet.