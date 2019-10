Was sich am Schul-Unterricht ändern sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für viele Schüler ist der Unterricht in der Schule

zu schwierig gestaltet.

Nachhilfe-Lehrer meinen, dass dies ein Hauptproblem ist,

warum Schüler Schwierigkeiten beim Lernen haben.

Im Unterricht macht aber auch das längere

Zuhören große Probleme.

Schüler werden oft abgelenkt.

Nachhilfe-Lehrer meinen, dass vor allem das Handy

im Unterricht ablenkt.

Durch die Handy-Nutzung haben Schüler Konzentrations-Probleme.

Außerdem ist die Nutzung von Handy-Programmen

wie „ What´s App“ nicht gut für die Rechtschreib-Fähigkeiten.

Viele Menschen achten beim Schreiben von Nachrichten

nämlich nicht auf die Rechtschreibung.

Schüler bekommen von den Eltern auch immer weniger Unterstützung.

Daher brauchen immer mehr Schüler Nachhilfe-Unterricht.

Die Schüler haben mit den Fächern Mathematik,

Englisch und Deutsch die meisten Probleme.



In der Schule sollten einige Dinge geändert werden



Es sollten weniger Schüler in einer Klasse sein.

Außerdem sollte auf die Bedürfnisse von jedem

einzelnen Schüler geschaut werden.

Der Unterricht sollte so gestaltet sein,

dass sich alle Schüler gut auskennen.

Auch die Selbstständigkeit der Schüler

sollte gefördert werden.

Außerdem soll den Schüler beigebracht werden,

wie sie sich den Unterrichts-Stoff am besten merken können.