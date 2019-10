Nachhilfelehrer warnen: So groß sind die Probleme in der Schule

Smartphone als Problem

In der Unterrichtssituation macht oft schon das konzentrierte Zuhören größte Probleme. 85,7 Prozent der befragten Nachhilfelehrer halten das Smartphone für den wesentlichsten Ablenkungsfaktor. 65,9 Prozent orten eine Hauptursache für Konzentrationsprobleme in der intensiven Nutzung von Social Media, Whats App, Instagram & Co. Dies sei außerdem weder für Grammatik und Rechtschreibung noch für das Verständnis komplexer Zusammenhänge förderlich. Gerade in den Hauptfächern gehe es aber deutlich öfter um Verständnis als um das reine Auswendiglernen und Wiedergeben von Fakten.

Schüler sind heute vor allem gestresst, stellen die Nachhilfelehrer fast einhellig fest, häufig auch auf sich allein gestellt und mit sich selbst beschäftigt, andererseits aber ganz und gar nicht selbständig. An Intelligenz mangle es deutlich seltener als an Interesse, Aufmerksamkeit und Wachheit.

Von Seiten der Eltern komme berufsbedingt immer weniger Unterstützung, das müssen bezahlte Kräfte ausgleichen, so Zimmermann: 70 Prozent der Nachhilfelehrer in den Hauptfächern geben an, dass die Nachfrage nach ihren Kursen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei.