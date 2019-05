Immer mehr Schüler bekommen Nachhilfe

Es geht um gute Noten

Die Art der Nachhilfe habe sich laut Larcher in den letzten zehn Jahren verschoben, mittlerweile gehe es nicht um das Ausbessern von Fünfern: "Zunehmend wollen sie gute Noten, um in der Bildungshierarchie aufzusteigen", betont Larcher.

Den höchsten Bedarf an Nachhilfe gibt es an den AHS-Oberstufen. 45 Prozent erhalten hier Unterstützung, gefolgt von berufsbildenen mittleren Schulen ( BMS, 40 Prozent) und höheren Schulen (BHS, 37 Prozent). An den Neuen Mittelschulen (NMS) beträgt der Anteil 33 Prozent, an den AHS-Unterstufen 31 Prozent. In den Volksschulen ist der Bedarf mit 14 Prozent am geringsten - dort leisten die Eltern den überwiegenden Anteil bei der Lernunterstützung, bei den anderen Schulformen dominiert die bezahlte Nachhilfe. Die meiste Unterstützung brauchen die Schüler in Mathematik.

In Schulen die Förderunterricht anbieten und in verschränkten Ganztagsschulen, sei die Situation besser, sagt Elke Larcher. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl fordert den Ausbau verschränkter Ganztagsschulen, die überdies beitragsfrei sein sollen. Außerdem müsse es an den Schulen einen zweckgebundenen Topf für Förderunterricht geben. Im Moment müssen Schulen diesen aus dem gleichen Topf wie unverbindliche Übungen finanzieren.