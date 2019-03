Was man über Flugangst wissen sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen leiden an Flugangst.

Flugangst wird auch „Aviophobie“ genannt.

Sie bezeichnet die Angst davor,

in Flugzeugen zu fliegen.

Es gibt unterschiedliche Ursachen für

die extreme Angst.

Manche Menschen wissen nicht genau,

wie das Flugzeug funktioniert.

Sie brauchen vor einem Flug Infos

über die Technik vom Flugzeug.

Das hilft ihnen dann, sich sicherer zu fühlen.

Andere Personen leiden zusätzlich

an einer Angst-Störung.

Das verstärkt die Angst vorm Fliegen sehr.

Manche Menschen haben Angst vor dem

Kontroll-Verlust beim Fliegen.

Weil sich das Flugzeug in der Luft befindet,

hat man keine Kontrolle darüber,

wie es sich fortbewegt.

Die Psychologin Irene Rausch meint,

dass manche Ängste gelernt sind.

Deswegen sagt sie, dass man solche

Ängste auch wieder verlernen kann.

Um gegen die Angst zu kämpfen,

kann man einen Flug-Simulator besuchen.

Ein Flug-Simulator ist ein nachgebautes Flugzeug.

Dort kann man verschiedene Flüge nachstellen.

So können sich Personen mit einer Flugangst

mit ihrer Angst auseinandersetzen.

Es gibt auch eigene Schulungen gegen Flugangst.

Pro Jahr finden über 40 Millionen Flüge statt.

Unfälle mit Flugzeugen passieren aber

tatsächlich nur sehr selten.

Flugzeuge zählen heute zu den

sichersten Verkehrs-Mitteln.

Es gibt viel mehr Autounfälle als Flugzeug-Abstürze.

Am 10. März 2019 ist ein Flugzeug

namens „Boeing 737-MAX8“ abgestürzt.

Das macht den Menschen noch mehr Angst,

es kommt aber sehr selten vor.

Solche Unfälle werden in Schulungen

von Piloten besprochen.

Besprochen wird, was man tun kann,

um solche Unfälle zu verhindern.