Wenn die Flugangst wieder schlimmer wird

Irene Rausch weiß ganz genau, was beim nächsten Seminar zu tun sein wird. Sie wird sehr viele Fragen zum Absturz der Boeing 737-MAX8 am 10. März dieses Jahres beantworten. Denn die Menschen, die regelmäßig vor ihr sitzen und nervös an ihren Lippen hängen, leiden alle unter massiver Flugangst. Die aktuelle Katastrophe tut ihr übriges. Doch was sagt man furchterfüllten Kursteilnehmern, die nach eigenem Ermessen völlig zurecht Panik überkommt, wenn sie auch nur der kleinste Gedanke an den nächsten bevorstehenden Flug erschleicht?

Nirgends sicherer als im Flugzeug

„Diese Katastrophen, die gibt es leider. Ich sage den Seminarteilnehmern immer zuerst, dass sie sich in breiter Gesellschaft befinden. Denn ein Drittel aller Passagiere, die in einem Flugzeug sitzen, leidet unter Flugangst.“ Hier reiche die Bandbreite von unangenehmen Unbehagen bis hin zu extremen Panikattacken. In einem nächsten Schritt verweist Rausch auf die tatsächlichen und objektiven Zahlen im Flugverkehr. „Pro Jahr werden über 40 Millionen Flüge durchgeführt und die großen Unglücke bewegen sich im einstelligen Bereich. Der Anteil ist also schwindend gering. Das Flugzeug ist, auch nach solch tragischen Katastrophen, immer noch das sicherste Verkehrsmittel.“