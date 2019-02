Was man tun kann, wenn man gekränkt wird

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es kommt immer wieder vor, dass man von anderen

Menschen gekränkt oder beleidigt wird.

Hier sind 3 Tipps, wie man am besten

damit umgeht.

1. Atmen

Ruhiges Ein- und Ausatmen kann helfen.

In dem man atmet, zeigt man dem Körper

nämlich, dass alles in Ordnung ist.

Man sollte auch eine

aufrechte Körperhaltung einnehmen,

damit man sich nicht mehr so klein fühlt.



2. Darüber nachdenken

Was jemand sagt,

hängt oft von seiner Stimmung ab.

Man sollte darüber nachdenken, ob die Person

das Gesagte so meint, wie man es vermutet.

Wenn man unsicher ist, wie es gemeint war,

sollte man nachfragen.



3.Selbstwertgefühl stärken:

Je mehr Selbstvertrauen man hat,

desto weniger nimmt man das Gesagte

der anderen Person persönlich.

Man schützt sich, indem man die Kränkung

gar nicht an sich heranlässt.

Man sieht die Beleidigung dann einfach

als schlechtes Benehmen.