Was man in anderen Ländern mit Weihnachten verbindet

In Österreich geht es zu Weihnachten häufig

um grüne Tannen und Weihnachts-Schmuck.

In anderen Ländern verbindet man

andere Dinge mit Weihnachten.



Rot blühende Weihnachts-Bäume in Neuseeland

Der Weihnachts-Baum in Neuseeland

heißt „ pohutukawa“.

Das ist ein Baum, mit großen, roten Blüten.

In Neuseeland verwenden die Menschen

keinen extra Schmuck für den Baum.



In der Ukraine hängen Spinnen-Netze im Weihnachts-Baum

Diese ausgefallene Gewohnheit stammt

von einer Geschichte aus der Ukraine:

Eine Frau hatte kein Geld

für Weihnachts-Schmuck.

Die Spinnen, die in ihrem Haus wohnten,

webten über Nacht, ein glitzerndes Netz

über den Weihnachts-Baum.

Um sich daran zu erinnern, hängen

in der Ukraine viele Menschen Spinnweben

auf den Weihnachts-Baum.



In Venezuela fährt man zu Weihnachten

mit Rollschuhen zur Kirche

Die Hauptstadt von Venezuela ist Caracas.

Dort ist es üblich, zu Weihnachten mit Rollschuhen

in die Kirche zu fahren.

Dafür werden extra die Straßen gesperrt.



Am Abend vor Weihnachten binden

sich Kinder außerdem eine lange Schnur

an den großen Zeh.

Die Schnur lassen sie aus dem Fenster hängen.

Wenn die Nachbarn vorbeikommen,

dürfen sie dann an der Schnur ziehen.

Das ist die Bestrafung für kleine Bosheiten,

die sie übers Jahr angestellt haben.