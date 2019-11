Andere Länder, andere Sitten: Weihnachten in verschiedenen Ländern der Welt

Der etwas andere Kirchenspaziergang

In Venezuela hat es den Brauch, in seinen Rollschuhen zur Kirche zu fahren, wershalb in der Hauptstadt Caracas für diesen Anlass extra die Straßen gesperrt werden. Weihnachtliches Geschehen kann man aber schon am Vorabend beobachten: Die Kinder binden sich eine lange Schnur an den großen Zeh und lassen diese aus dem Fenster hängen. Wenn die Nachbarn vorbeikommen, dürfen sie an dem Faden ziehen, als Strafe für die ganzen kleinen Bosheiten, die sie im Laufe des Jahres über sich ergehen lassen mussten.