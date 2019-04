Was man auf öffentlichen Toiletten beachten sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel



Vorsicht bei der Kabinenwahl:

Die mittleren Toiletten-Kabinen werden

am häufigsten genutzt.

Die saubersten Toiletten-Kabinen befinden sich

meistens am Anfang oder am Ende.

Daher sollte man diese häufiger benützen.



Keine Angst vor dem Klo-Sitz:

Meistens wollen sich Frauen

auf öffentlichen Toiletten nicht

auf den Klo-Sitz setzen.

Viele Frauen haben nämlich Angst davor,

sich mit einer Krankheit anzustecken.

Das kann aber nur passieren, wenn Bakterien

über eine offene Schnittwunde oder über

die Geschlechts-Organe in den Körper gelangen.

Das ist bei einer öffentlichen

Toilette eher unwahrscheinlich.

Es wichtig, sich die Hände gründlich

zu waschen nachdem man am Klo war.

Ansonsten können Bakterien über

die Hände ins Gesicht und über Nase

und Mund in die Organe gelangen.

Ein Problem ist das Hocken

über dem Klo-Sitz.

Viele Frauen hocken sich über den

Klo-Sitz, um nicht darauf sitzen zu müssen.

So wollen sie sich vor Bakterien schützen.

Bei dieser Haltung kann es aber passieren,

dass die Blase nicht vollständig entleert wird.

Das kann dazu führen, dass man eine

Harnwegs-Infektion bekommen kann.

Eine Harnwegs-Infektion ist eine Erkrankung

der Harnwege, die durch Bakterien entsteht.

Es ist aber auf jeden Fall besser, sich

beim Klo gehen hinzuhocken, anstatt

gar nicht aufs Klo zu gehen.

Es gibt nämlich Leute die aufs Klo müssen

und ihren Urin so lange zurück halten, bis sie

später gar nicht mehr aufs Klo gehen können.



Vorsicht beim Spülen:

Wenn es bei einer öffentlichen Toilette

einen Klo-Deckel gibt, dann sollte man diesen

unbedingt vor dem Spülen schließen.

So können weniger Bakterien in die Luft gelangen.



Wischen oder mit Klopapier auslegen:

Man kann den Klo-Sitz mit antibakteriellen

Tüchern sauber machen.

Antibakterielle Tücher sind Tücher, mit einem

speziellen Mittel darauf, das Bakterien abtötet.

Man kann den Sitz aber auch mit Klopapier auslegen.

Da besteht aber das Risiko, dass das Klopapier

mit Bakterien von vorherigen Spülgängen

belastet wurde.



Händewaschen ist wichtig:

Über die Hände ist eine Ansteckung

auf einer öffentlichen Toilette

am wahrscheinlichsten.

Daher ist es wichtig, dass man sich

die Hände gründlich wäscht.

Dann gibt es keine Gefahr,

dass man sich ansteckt.

Durch Händetrockner und Papierhandtücher

kann man sich aber auch anstecken.



Letztes Hindernis:

Es gibt noch ein letztes Hindernis,

bevor man die Toilette verlässt, die Türschnalle.

Wenn man sie nach dem gehen berührt,

ist das Händewaschen davor unnötig gewesen.

Wenn man eine Tür öffnen muss,

dann sollte man diese mit der Schulter

oder mit einem Papiertuch angreifen.

Man kann die Tür auch mit dem

Fuß oder der Hüfte aufstoßen.