Was kann man tun, wenn der Flug wegen einem Sturm ausfällt?

Zuletzt gab es in Österreich starke Stürme.

Wegen den Stürmen können auch Flüge oder

Bahn-Fahrten ausfallen.

In dem Artikel wird erklärt, was man tun kann,

wenn das passiert.

Bei Flügen

Wenn der Flug wegen einem Sturm ausfällt,

kann man die Kosten für das Ticket zurückverlangen.

Man hat auch das Recht auf einen anderen Flug

zum Zielort.

Außerdem kann man den Flug auf einen anderen

Zeitpunkt verlegen, zum Beispiel auf den nächsten Tag.

Bei Bahnreisen

Wenn eine Zug-Verbindung ausfällt,

hat man das Recht auf eine kostenlose Rückfahrt.

Man kann die Bahnreise kostenlos mit einem

anderen Zug fortsetzen.

Man könnte aber auch eine Rückzahlung vom

Fahrkarten-Preis verlangen.

Bei Stürmen kann die Bahnreise auch auf einen

anderen Zeitpunkt verlegt werden.

Verpasst man beim Umsteigen unverschuldet einen Zug,

hat man Recht auf ein kostenloses Hotelzimmer und Taxi.