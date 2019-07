Was ist die richtige Kleidung für Männer in der Arbeit?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jedes Jahr im Sommer, wenn es heißer wird,

ist die Frage, ob man eine kurze Hose

als Mann in der Arbeit tragen darf.

Bei Frauen ist es ganz normal,

dass sie Röcke und Kleider in der

Arbeit tragen dürfen.

Bei Männern allerdings wird eine

kurze Hose oft nicht gerne gesehen.

In jedem Beruf ist es wichtig,

dass die Mitarbeiter ordentliche Kleidung tragen,

die nicht kaputt ist.

In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber

bestimmen, welche Kleidung

die Mitarbeiter tragen müssen.

Das steht dann so im Arbeitsvertrag

oder der Arbeitgeber bittet die Mitarbeiter darum,

bestimmte Kleidung anzuziehen.

Wenn man zum Beispiel in einer Bank arbeitet,

wo man mit Kunden spricht, ist es passender

eine lange Hose zu tragen als eine kurze Hose.

Auf jeden Fall darf kein Arbeitgeber einen Mittarbeiter

kündigen, nur weil er einmal eine

kurze Hose in der Arbeit getragen hat.

Das geht nur, wenn sich der Mittarbeiter

nicht an die angemessene Kleidung hält

und nur das zur Arbeit anzieht, was er will.