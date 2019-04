Was ein Lächeln alles bewirken kann

Link zum Original-KURIER-Artikel



Gutes und schlechtes Lächeln:



Viele Menschen fühlen sich

in bestimmten Situationen

dazu gezwungen, zu lächeln.

Das kann zum Beispiel im Job sein,

beim Kontakt mit Kunden.

Das bedeutet, die Betroffenen müssen

dann ihre wahren Gefühle unterdrücken

und lächeln, obwohl sie sich

gar nicht danach fühlen.

Das ist gefährlich für die Gesundheit.



Eine Untersuchung aus den USA hat

folgendes ergeben: Menschen, die

schlechte Gefühle in der Arbeit unterdrücken

und sich verpflichtet fühlen zu lächeln,

müssen das am Abend verarbeiten.

Das machen viele indem

sie Alkohol trinken.

Dabei fällt es ihnen schwer,

die Kontrolle darüber zu behalten,

wieviel sie trinken.



Ein echtes Lächeln ist aber gut

für die Gesundheit.

Ein echtes Lächeln hat nicht nur

für einen selbst Vorteile sondern

auch für andere.

Lächeln ist ansteckend, dadurch können wir

dafür sorgen, dass auch andere Menschen

gute Laune bekommen.



150 verschiedene Arten:



Es gibt 150 Arten wie man lächeln kann.

Ein Lächeln kann warmherzig sein,

aber auch spöttisch.

Man unterscheidet 2 Gruppen von Lächeln:

Das gekünstelte Lächeln und das echte Lächeln.

Das gekünstelte Lächeln

ist für einen selbst nicht gut.

Das echte Lächeln ist aber

gut für die Gesundheit.



Wie oft lächelt man:



Ein Kind lächelt mehrere 100 Mal am Tag.

Erwachsene lächeln, wenn überhaupt,

nur 20 bis 30 mal am Tag.

Im Laufe der Zeit lächeln wir immer

weniger und das ist schlecht.

Auch Erwachsene sollten mehr lächeln.



Lächeln in der Medizin:



Auch in der Medizin ist lächeln

gut und hilfreich.

Es macht einen großen Unterschied,

ob ein Arzt im Umgang mit dem Patienten

hektisch und gestresst ist,

oder ob er herzlich lächelt.

Wenn man lächelt, kann man dem

Gegenüber das Gefühl von Sicherheit

und Geborgenheit geben.

Wenn man aber hektisch,

ist, kann man dem Gegenüber

kein Gefühl von Sicherheit geben.