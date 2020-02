Was die Österreicher glücklich macht

Link zum Original-KURIER-Artikel

5 000 Männer und Frauen wurden für eine Untersuchung

in Österreich gefragt, was sie glücklich macht.

Die Befragten waren zwischen 18 und 65 Jahren alt.

Mit der Umfrage fand man heraus,

wo in Österreich die Menschen am glücklichsten sind.

Menschen, die in Tirol leben, fühlen sich besonders wohl.

In Wien sind die Menschen im 13. Bezirk

am glücklichsten.

Für Österreicher ist es auch wichtig,

ob sie einen Sinn in ihrem Leben sehen.

Außerdem ist ihnen die Gesundheit wichtig.

Ältere Menschen sind glücklicher als jüngere Menschen.

Kinder machen die Menschen auch glücklich.

So sind Eltern von Kindern glücklicher als Menschen,

die keine Kinder haben.

Die Menschen wurden auch gefragt,

was sie glücklicher machen könnte.

Mehr als die Hälfte gab dabei an,

dass Bewegung sie viel glücklicher machen würde.

Die beliebtesten Alltags-Beschäftigungen der Österreicher

sind Kochen und Einkaufen.