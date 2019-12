Was die Österreicher am liebsten zu Weihnachten essen

Die Österreicher essen zu Weihnachten

am liebsten Speisen wie Fondue, Fisch und Raclette.

Danach kommen Braten und kalte Platten.

Das hat eine Umfrage ergeben.

Beim Raclette werden Käsescheiben geschmolzen.

Der geschmolzene Käse wird dann zum Beispiel

mit Brot, Kartoffeln oder Wurst gegessen.

Beim Fondue schmilzt man Käse in einem Topf.

In den heißen Käse tunkt man dann

zum Beispiel Brot, Gemüse oder Obst.

In Österreich wird Fondue auch

mit Öl oder Suppe statt Käse zubereitet.



Raclette wird besonders gern in Tirol

und Vorarlberg gegessen.

In der Steiermark und in Kärnten wird

lieber Fondue gegessen.

In Wien und in Niederösterreich

wird am liebsten Fisch gegessen.