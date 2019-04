Warum uns von scharfem Essen die Nase rinnt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man etwas richtig scharfes isst,

kann das dazu führen, dass die Nase rinnt

und die Augen anfangen zu tränen.

Es kann sich dadurch auch

Schleim im Hals bilden.

Ein Experte erklärt, warum

der Körper darauf so reagiert.



Dass wir zu einem Taschentuch greifen,

wenn wir etwas scharfes essen,

liegt an dem Inhaltsstoff Capsaicin.

Er ist in scharfen Lebensmitteln

natürlich enthalten.

Capsaicin verursacht das Brennen

im ganzen Mundraum, das wir spüren,

wenn wir etwas Scharfes essen.

Der Inhaltsstoff gibt dem Gehirn

nämlich das Zeichen „Feuer“.

Dabei verändert sich die Temperatur

im Mund aber nicht.

Das gleiche passiert zum Beispiel,

wenn man sich auf die Zunge beißt.



Wenn das scharfe Essen in den Mund

und den Hals kommt, reagiert der Körper

mit einem Schweiß-Ausbruch.

Außerdem wird einem

vom scharfem Essen heiß.

Der Schweiß dient auch zur Abkühlung.