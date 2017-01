Warum Michelle Obama vielen Menschen fehlen wird

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jetzt, wo Donald Trump der neue amerikanische Präsident wird,

muss der aktuelle Präsident, Barack Obama gehen.

Deswegen sind viele Menschen traurig.

Barack Obama und seine Frau Michelle verabschieden sich und

ziehen aus dem Weißen Haus aus.

Das Weiße Haus liegt in Washington und

ist der Haupt-Sitz vom Präsidenten.

Barack Obama war von 2009 bis 2017 der amerikanische Präsident.

Seine Frau Michelle Obama wird heute oft als beliebteste First Lady bezeichnet.

Die First Lady ist die Frau an der Seite vom amerikanischen Präsident.

In der Öffentlichkeit war sie immer gut gekleidet.

Sie hat einige Projekte ins Leben gerufen und

sorgte in der Öffentlichkeit für gute Stimmung.

Michelles Einsatz für gesunde Ernährung und mehr Bewegung

Michelle Obama informierte die Bevölkerung

über gesündere Ernährung und mehr Bewegung.

Im Internet gibt es dazu Infos und Videos.

Sie hat dafür sogar mit einer Rübe in der Hand zu einem Lied getanzt.

Außerdem hat sie Sport-Videos gemacht,

in denen sie Gewichte stemmte

oder am Box-Sack übte.

Michelles Tanzeinlagen

Michelle Obama tanzte und sang in verschiedenen Fernseh-Sendungen.

Außerdem gab sie immer wieder Interviews.

Dafür mögen sie sehr viele Menschen aus der amerikanischen Bevölkerung.

Michelles Einsatz im Bereich Bildung

Michelle Obama hat auch weltweite Hilfs-Projekte, für junge Mädchen und Frauen unterstützt.

Bildung für alle findet sie wichtig.

Dazu hat sie mit den Politikern in Amerika zusammengearbeitet.

Ihre Bekanntheit nutzte Michelle Obama im Jahre 2014 auch,

um über die entführten Schülerinnen in Nigeria zureden.

Damals hatte sie eine Rede über ihre Wut gehalten,

das 200 Mädchen aus dem Schlafsaal ihrer Schule verschleppt wurden.

Sie sagt, dass viele Mädchen weltweit sehr mutig sind,

weil sie ihr Leben riskieren,

um lernen zu wollen und eigenständig leben.

Michelles treffende Wörter

Auch nachdem der neue Präsident Donald Trump gewählt wurde und schlecht über Frauen geredet hatte, ergriff sie das Wort.

Michelle Obama findet Donald Trumps Verhalten gegenüber Frauen respektlos und schlecht.

Das sagte sie öffentlich.

Michelles Abschluss

Einen Tag nach der Abschiedsrede ihres Mannes Barack Obama,

hatte Michelle ihren letzten Auftritt als First Lady im Fernsehen.

Am Ende bedankte sich noch einmal bei allen.