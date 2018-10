Warnung vor zu weichen Matratzen für Babys

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den ersten Monaten können Babys ihren Kopf

noch nicht selbst heben oder drehen.

So kann es passieren, dass sich das Gesicht vom Baby

in die Matratze drückt und das Baby erstickt.

Die Stiftung Wahrentest hat deshalb 14 Matratzen untersucht.

Jede zweite bekam die Note mangelhaft.

Die Stiftung Warentest ist eine Organisation,

die Waren in Deutschland testet und bewertet.

Von der Stiftung Warentest werden ganz verschiedene Waren getestet,

wie Fahrräder, Waschmittel oder Kameras

aber auch Versicherungen oder Kredite.

Seit August 2017 gibt es eine europäische

Sicherheits-Anforderungen für Kindermatratzen.

Wegen diesen Sicherheitsanforderungen

hat die Stiftung Warentest nun

14 Matratzen auf ihre Sicherheit getestet.

Die Liegeeigenschaften, Haltbarkeit und Handhabung wurden bewertet.

5 Kindermatratzen bekamen die Note Gut.

Die billigste davon ist eine Schaumstoffmatratze,

die man schon um 70 Euro kaufen kann.