Warnsysteme in Tunneln sorgen für schnelle Hilfe bei Unfällen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Warnsystem „Akut“ sorgt für

schnelle Hilfe bei Autounfällen in Tunneln.

Das Warnsystem funktioniert so:

In den Tunneln sind Spezial-Mikrofone aufgebaut,

die ständig Geräusche aufnehmen.

Die Mikrofone sind immer direkt

neben einer Überwachungs-Kamera montiert.

Wenn ungewöhnliche Geräusche

wie quietschende Reifen, klappernde Autotüren

oder Stimmen zu hören sind,

schlägt das Warnsystem Alarm.

Ist ein Alarm ausgelöst, wird in der ASFINAG-Zentrale

automatisch ein Bild von der jeweiligen Kamera angezeigt.

Dadurch können die Mitarbeiter

sofort reagieren und Hilfe rufen.

ASFINAG ist die Abkürzung für Autobahnen-

und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft.

Die ASFINAG ist eine Firma, die für Autobahnen

und Schnellstraßen zuständig ist.

Zurzeit wir das Warnsystem in 7 Tunneln

in Österreich eingesetzt.

In Zukunft soll es das Warnsystem

in 45 Tunneln geben.