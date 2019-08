Wann werden die meisten Kalorien verbraucht beim Sport?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Mensch hat 2 Zeiten, an denen er

besonders viel sportliche Leistung bringen kann.

Diese Leistungs-Zeiten sind zwischen

9 und 11 Uhr und 16 und 19 Uhr.

Forscher haben herausgefunden,

dass man am Abend mehr Leistung bringen kann.

Wenn man Abnehmen möchte,

ist es besser in der Früh Sport zu machen.

Der Körper verbrennt in der Früh

beim Sport nämlich mehr Kalorien,

weil der Körper eigentlich noch nicht bereit ist

und noch nicht viel Energie hat.

Deshalb sollte man am Abend

die intensiveren Übungen machen.



Hauptsache ist, dass man trainiert.

Daher ist es ist auch egal,

wann man trainiert, sagen die Forscher.

Es ist nie zu spät, mit dem Sport zu beginnen.

Viele Teile vom Körper erneuern sich oft,

wie die Muskeln alle 10 Jahre,

die Knochen alle 15 Jahre

und das Blut sogar 3 Mal im Jahr.

Deshalb kann man jederzeit und

auch noch im Alter mit dem Sport beginnen.

Sport beeinflusst zwar nicht,

dass man länger als gewöhnlich lebt.

Sport beeinflusst aber, dass man

ein langes und gesundes Leben haben kann.