Wann EU-Bürger in die erste eigene Wohnung einziehen

In der Europäischen Union lebt jeder 3. Mann

zwischen 25 und 34 Jahren noch bei den Eltern.

Bei Frauen in demselben Alter ist es jede 5.,

die noch bei den Eltern lebt.

Das wurde bei einer Untersuchung

in der ganzen EU herausgefunden.

Einer der Gründe dafür sind hohe Wohnungspreise.

Junge Leute können es sich oft nicht leisten, auszuziehen.

Zwischen den EU-Ländern gibt es große Unterschiede.

Im Norden von Europa leben die wenigsten jungen

Menschen noch bei ihren Eltern.

In Dänemark, Finnland und Schweden

ziehen junge Leute früher aus.

Im Süden und Osten von Europa

ziehen junge Leute später aus.

Zum Beispiel zogen im Jahr 2017 Menschen aus Kroatien

im Durchschnitt erst mit 32 Jahren aus dem Elternhaus aus.

In Österreich ziehen die meisten Menschen

mit 26 Jahren in die erste eigene Wohnung.

Einen Unterschied gibt es dabei auch

zwischen Männern und Frauen.

Männer ziehen im Vergleich

später aus dem Elternhaus aus als Frauen.