Wahlen in Spanien: Sozial-Demokraten haben gewonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. April waren Parlaments-Wahlen in Spanien.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

Die „Spanische Sozialistische Arbeiterpartei“

hat 28,68 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die "Spanische Sozialistische Arbeiterpartei" ist

die Partei von Pedro Sanchez,

dem derzeitigen Regierungs-Chef von Spanien.

Die "Spanische Sozialistische Arbeiterpartei"

hat zwar die Parlaments-Wahlen gewonnen,

aber keine absolute Mehrheit im Parlament erreicht.

Deswegen braucht Regierungs-Chef Sanchez

einen Koalitions-Partner.

Eine Koalition ist ein Bündnis von 2 politischen Parteien.

Es ist sehr überraschend,

dass die rechts-populistische Partei „Stimme“

über 10 Prozent der Stimmen bekommen hat

und jetzt zum ersten Mal im Parlament in Spanien ist.

Warum waren Parlaments-Wahlen in Spanien?

Am 28. April fand die 3. Parlaments-Wahl

innerhalb von knapp 4 Jahren statt.

75 Prozent der Spanier waren wählen.

Pedro Sanchez ist seit Juni 2018 der Regierungs-Chef.

Gegen seinen Vorgänger Mariano Rajoy gab

es ein Misstrauens-Votum.

Rajoy verlor das Misstrauens-Votum und

Pedro Sanchez wurde neuer Regierungs-Chef.

Bei einem Misstrauens-Votum wird von den anderen

Politikern im Parlament entschieden,

ob ein Regierungs-Chef seine Arbeit weiter machen darf.

Pedro Sanchez hatte eine Regierung,

die aber keine Mehrheit im Parlament hatte

Seine Regierungs-Partner waren Parteien aus Katalonien.



Katalonien ist eine Region im Nord-Osten von Spanien.

Katalonien ist für Spanien sehr wichtig,

weil die Wirtschaft in Katalonien deutlich

besser ist als im Rest von Spanien.

Katalonien möchte sich aber von Spanien trennen

und ein eigenes Land werden.

Im Februar 2019 wollte Regierungs-Chef Pedro Sanchez

einen neuen Staats-Haushalt beschließen.

Der Staats-Haushalt beinhaltet alle Einnahmen

und Ausgaben von Geld von einem Land.

Die Parteien aus Katalonien wollten aber nicht zustimmen,

weil Katalonien immer noch zu Spanien gehört

und die Parteien das nicht mehr wollen.

Der Regierungs-Chef Sanchez legte daraufhin Neu-Wahlen fest,

um so neue Koalitions-Partner zu bekommen.