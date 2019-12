Waffenruhe für Ost-Ukraine geplant

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Paris fand am 9. Dezember ein Treffen zum Krieg

in der Ost-Ukraine statt.

Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich,

Russland und der Ukraine nahmen teil.

Bei den Gesprächen wurden mehrere Punkte beschlossen.

Bis Ende 2019 wurde eine vollständige Waffenruhe geplant.

Eine Waffenruhe ist eine Kampfpause, die aus

verschiedenen Gründen vereinbart werden kann.

Bis Ende März 2020 sollen Militär-Gruppen 3 Gebiete

in der Ost-Ukraine verlassen.

Noch im Dezember sollen Russland und die Ukraine

Gefangene freilassen.

Außerdem sollen auch Wahlen

in der Ost-Ukraine stattfinden.

Seit mehreren Jahren gibt es in der Ost-Ukraine Krieg.

Dort kämpfen von Russland unterstützte Militär-Gruppen

gegen ukrainische Militär-Gruppen.

Die von Russland unterstützten Militär-Gruppen wollen,

dass bestimmte Gebiete von der Ukraine unabhängig werden.

Die Ukraine will das verhindern.

Fast 13 000 Menschen sind in dem Krieg schon gestorben.