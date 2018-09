Vorsicht beim Herbst-Spaziergang mit Hunden

Link zum Original -KURIER-Artikel



Im Herbst gibt es einige Gefahren in der Natur für Haustiere.

Wenn man mit Hunden spazieren geht,

sollte man aufpassen.

Vor allem bei Welpen.

Ein Tierexperte erklärt,

wie die Hunde sicher durch den Herbst kommen.



Kastanien



Wenn die Hunde beim Spielen Kastanien verschlucken,

ist das schlecht.

Durch die Kastanien kann ihnen schlecht werden.

Die Hunde können davon auch Magenprobleme bekommen.

Kastanien können außerdem den Darm verschließen,

weil sie nicht verdaut werden können.



Kletten



Besonders bei Langhaar-Rassen

können Kletten mühsam und gefährlich sein.

Sie verfilzen das Fell.

Sie können im schlimmsten Fall

den Darm verschließen,

wenn sie mit den Haaren verschluckt werden.

Es können auch kahle Stellen entstehen,

wenn sich die Tiere mit den Kletten Haare ausreißen.



Flöhe



Auch im Herbst gibt es viele Flöhe.

Zum Beispiel übertragen Igel Flöhe an Hunde.

Man sollte Hunden ein Mittel ins Fell geben,

damit sie keine Flöhe bekommen.



Fallobst



Beim Spielen mit dem Obst

kann es passieren,

dass dieses im Hunde-Magen landet.

Das kann aus mehreren Gründen gefährlich werden.

Der Kern von Früchten ist oft giftig.

Wenn eine Wespe am Obst ist

und diese mit ins Maul vom Hund kommt,

kann ein Stich im Rachen tödlich sein.

Sehr reife Früchte sind

gefährlich für Hunde weil sie enthalten Alkohol.

Durch den Alkohol können

die Hunde dann betrunken werden.



Ein Tipp von Tierexperten:

„Wer sich der Gefahren für Hunde bewusst ist,

kann beim Spazieren aufpassen

und den Herbst genießen.“