Vorsicht auf der Neuen Donau: Trotz Eis ist Eislaufen verboten

In Österreich ist es zurzeit sehr kalt.

In Wien ist deswegen die Neue Donau zugefroren.

In den vergangenen 2 Jahren war die Neue Donau

bereits für 4 bis 6 Wochen ganz zugefroren.

Eisläufer nutzten die Eisdecke in dieser Zeit zum

Eislaufen, was aber gefährlich sein kann.

Das Eis ist zurzeit noch nicht dick genug,

um Menschen tragen zu können.

Das heißt, dass man leicht einbrechen kann,

wenn man das Eis betritt.

Die Feuerwehr musste schon vor einigen Tagen

ausrücken, um eine Frau und ihren Hund

aus dem kalten Wasser zu retten.

Der Hund ist einem Schwan nachgelaufen

und ist dann eingebrochen.

Die Frau wollte ihren Hund retten

und ist ebenfalls eingebrochen.

Momentan ist die Eisdecke auf der Alten Donau

und auf anderen Gewässern nur wenige Zentimeter dünn.

Deshalb ist es sehr gefährlich, das Eis zu betreten.

Generell ist das Eislaufen auf den

Gewässern in Wien verboten.

Nur auf Eislaufplätzen ist es erlaubt.

Wenn man die Gewässer trotzdem betritt

und im Eis einbricht, kann die Feuerwehr

für den notwendigen Rettungseinsatz Geld verlangen.

In Österreich soll es noch eine Weile sehr kalt bleiben.