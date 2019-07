Vorarlberg: Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Polizei in Vorarlberg warnt

vor Betrügern am Telefon.

Die Telefon-Betrüger geben sich

als Polizisten aus und verlangen Geld.

Laut der Polizei rufen die Telefon-Betrüger

meist am Festnetz an.

Die Telefon-Betrüger behaupten dann,

dass ein Familien-Mitglied vom angerufenen Opfer

nach einem schweren Unfall in Haft ist.

Um den Anruf glaubwürdiger zu machen,

hört man dann im Hintergrund,

wie eine Person weint.

Diese Person soll das Familien-Mitglied sein,

das in Haft ist.

Die Telefon-Betrüger fordern viel Geld,

damit das Familien-Mitglied freigelassen wird.

Die Betrüger rufen Nummern aus dem Telefonbuch an.

Ebenfalls nutzen sie mit einer besonderen

Technik die Polizei-Notrufnummer 133 oder

aus dem Festnetz die Nummer 059133.

Die Polizei rät, solche Anrufe sofort zu beenden

und die Anrufe bei der Polizei zu melden.

Man sollte den Betrügern auch nie sagen,

wieviel Geld man hat oder ihnen Geld

oder Wert-Gegenstände geben.

Die echte Polizei informiert am Telefon nie

über solche Unfälle und fordert auch

kein Geld oder Wert-Gegenstände.