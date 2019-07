Vorarlberger Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizisten

Die Kriminalpolizei in Vorarlberg warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben und so versuchen, Geld von ihren Opfern zu erbeuten. Die Betrüger rufen laut Polizei meist am Festnetz an und behaupten, ein naher Angehöriger des Opfers sei nach einem schweren Unfall in Haft. Dann fordern sie die sofortige Bezahlung eines größeren Geldbetrages als angebliche Kaution.

Telefonnummern und Namen hätten die unbekannten Täter aus dem Telefonbuch, berichtete die Polizei. Um glaubwürdig zu sein, täuschen die Täter mit einer speziellen Technik den Polizeinotruf 133 oder die Festnetznummer der Polizei 059133 vor. Sie geben an, dass die Versicherung des in einen Unfall verwickelten Angehörigen abgelaufen sei, und fordern das Opfer auf, sofort eine größere Summe als angebliche Kaution zu bezahlen. Zur Untermauerung der Behauptung sind im Hintergrund teilweise weinerliche Frauenstimmen - angeblich die "inhaftierte Angehörige" - zu hören.