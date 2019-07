Vor wem sich der Wolf wirklich fürchtet

Link zum Original-KURIER-Artikel



Bevor der Wolf in Europa ausgerottet wurde,

teilten sich Menschen und Wölfe einen Lebensraum.

Der Mensch passte sich an diese Situation an.

Um ihre Nutztiere zu schützen,

hatten Bauern zum Beispiel Herden-Schutz-Hunde.

Nutztiere werden vom Menschen für

bestimmte Zwecke gehalten, zum Beispiel wegen

ihrem Fleisch oder wegen ihrem Fell.



Herden-Schutz-Hunde verteidigen schon seit

langem Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Rinder oder Gänse.

Sie verteidigen die Nutztier-Herden

vor den Angriffen der Wölfe.

Wölfe machen gerne Jagd auf diese Tiere.

Herden-Schutz-Hunde sind immer große Hunde.

Die Hunde wachsen in den Herden auf, die sie beschützen

und sehen die Herde als ihre Familie.

Diese Hunde haben auch keine Angst vor Wölfen.



Der Wolf hat Angst vor starken Gegnern

Der Wolf vermeidet Kämpfe um Beute,

bei denen er sich verletzen könnte.

Deshalb vermeidet der Wolf auch den Kampf

mit einem Herden-Schutz-Hund.

Ihr Jagd-Gebiet markieren Wölfe,

genauso wie Hunde, mit Kot und Urin.

Wenn die Herden-Schutz-Hunde, ihr Gebiet markieren,

verstehen die Wölfe ihre Nachricht.

Die Nachricht lautet: Hier leben wir!



Abschießen von Wölfen ist sinnlos

Die Anzahl der Wölfe entscheidet nicht darüber,

wie viele Nutztiere von ihnen gefressen werden.

Auch wenn es insgesamt weniger Wölfe gibt,

kann die Zahl der getöteten Nutztiere gleich bleiben.

Es ist besser die Nutztiere

mit einem Herden-Schutz-Hund zu schützen,

als die Wölfe wieder auszurotten.