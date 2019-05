Vor 60 Jahren flogen 2 kleine Affen ins Welt-All

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. Mai 1959 wurden 2 kleine Affen

von den USA ins Welt-All geschickt.

Die Affen hießen "Miss Able" und "Miss Baker".

Damit wollten die USA die Auswirkungen

von der Schwerelosigkeit testen.

Schwerelosigkeit bedeutet,

dass man kein Gewicht hat

und in der Luft schwebt.

Die 2 Affen waren die ersten Tiere,

die den Flug ins Welt-All überlebten.



Die Tiere flogen mit einer Rakete

von der NASA 580 Kilometer ins Welt-All.

Die NASA ist die amerikanische Behörde für

Raumfahrt und die Flug-Wissenschaft.

Für den Flug wurden die Tiere

in einer Rakete festgeschnallt.

Der Flug dauerte insgesamt 15 Minuten.

Es gab mehrere Proteste von Tierschützern

gegen den Flug mit den Affen.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet und

man sich eine Änderung wünscht.

Beide Tiere überlebten den Flug.

Jedoch starb "Miss Able" wenige Tage nach

dem Flug an einer Entzündung.

"Miss Baker" starb im Jahr 1984

an einer Krankheit an den Nieren.