Volksschul-Kinder haben Probleme beim Schreiben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut Volksschul-Lehrern hat ein großer Teil

von den Volksschul-Kindern Probleme dabei,

leserlich und flüssig zu schreiben.

Nur wenige Schüler schaffen es für 30 Minuten

am Stück zu schreiben, ohne dass ihnen

die Hand dabei weh tut.

Viele Kinder verkrampfen oder

werden zwischendurch müde,

weil sie sich nicht so lang

auf das Schreiben konzentrieren können.

Außerdem wird die Handschrift oft unleserlich.



Das liegt unter anderem daran,

dass den Kindern die Routine fehlt.

Eine Routine zu haben bedeutet,

eine bestimmte Handlung regelmäßig auszuführen.

Durch Routinen gewöhnt sich der Körper

an bestimmte Handlungen.

Schreiben mit der Hand hilft bei der

Rechtschreibung, beim Lesen und

dem Verstehen von Texten.

Außerdem ist Schreiben gut

für die schulischen Leistungen.



Viele Lehrer kritisieren oft die Handschrift

von ihren Schülern.

Laut den Lehrern sollten Schüler das

Schreibenlernen mehr üben.

Sie empfehlen, dass Kinder auch Tätigkeiten

mit den Händen machen sollten,

die nichts mit dem Schreiben zu tun haben.

Dazu gehören zum Beispiel Malen, Basteln und Kochen.

Wenn man viel mit seinen Fingern und Händen macht,

ist das gut für die Muskeln.

Die Schulkinder können dann länger

und leserlicher schreiben.