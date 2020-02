Vieles, das im Müll landet, ist eigentlich gar kein Müll

Link zum Original-KURIER-Artikel

Rainer Wögerbauer ist Leiter vom Altstoff-Sammelzentrum

in Kleinmünchen, in Oberösterreich.

In Altstoff-Sammelzentren wird

Müll gesammelt und richtig getrennt.

In Wien bezeichnet man

die Altstoff-Sammelzentren als Mistplätze.

Dort werden oft Dinge entsorgt,

die eigentlich noch brauchbar sind.

Es sind schon Eislaufschuhe, Spielzeuge,

Geschirr, Bücher, Schuhe und Möbel im Müll gelandet.

Deshalb wurde ein Container aufgestellt,

wo alles Brauchbare gesammelt wird.

Wenn der Container voll ist,

wird er an ReVital Oberösterreich geliefert.

ReVital ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt,

dass alte Dinge repariert und wiederverwertet werden.

Dort wird entschieden, was in die ReVital-Shops

kommt, um wieder verkauft zu werden.

ReVital-Shops sind kleine Geschäfte,

die vom Verkauf solcher Sachen leben.

In den ReVital-Shops arbeiten

auch Menschen mit Behinderungen.

Einkaufen kann dort jeder,

egal ob er viel oder wenig Geld hat.

Es ist viel umweltschonender, Dinge wiederzuverwenden,

anstatt sie wegzuwerfen und neu zu kaufen.