Nicht alles ist Schrott, was auf den Müll kommt

Akkus als gefährliche Brandauslöser

Kaum jemandem ist bewusst, wie leicht so ein Lithium-Ionen-Akku, der Handys, Tablets, Laptops oder E-Bikes antreibt, Feuer fangen kann. „Alleine 2019 gab es in Oberösterreich 20 Wohnungsbrände ausgelöst durch diese Akkus. Und die Tendenz ist stark steigend“, sagt Michael Hammer, Präsident des Zivilschutzverbandes OÖ. Besonders beim Laden erhitzen sich die Akkus, im Innern kann es Temperaturen bis zu 800 Grad geben. Wird es zu heiß und kommt es zu einem Kurzschluss, entweicht dem Akku eine Stichflamme, die die Umgebung rundum in Brand setzen kann.

„Deswegen das Handy beim Laden nicht auf Papier oder Holz oder sonst einen leicht entflammbaren Untergrund legen“, rät Hammer. „Und das Handy bitte nie komplett ent- oder aufladen. Wichtig ist es auch, Rauchmelder daheim zu installieren. Dann wird man zumindest rechtzeitig gewarnt, wenn es brennen sollte.“ Weitere Tipps auf www.zivilschutz-ooe.at.

Hat der Akku seine Lebensdauer überschritten, gehört er auf keinen Fall in den Restmüll, sondern mit abgeklebten Kontakten als Sondermüll ins Altstoffsammelzentrum. Dort lagern die explosiven Teile, die zum Teil schon stark aufgebläht sind, in Spezialcontainern, die sogar mit Brandschutzmitteln versehen sind.