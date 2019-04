Viele Todesfälle durch Baby-Wiegen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein amerikanischer Spielzeug-Hersteller

hat weltweit Baby-Wiegen zurückgerufen.

Von dem Rückruf sind 4,7 Millionen

Baby-Wiegen betroffen.

Bei einem Rückruf fordert der Hersteller

die Käufer dazu auf, bestimmte Produkte

mit Mängeln oder Fehlern, zurückzugeben.

Dafür bekommen die Käufer ihr Geld zurück,

oder eine Gutschrift.

Der Grund für den Rückruf war,

dass es Todesfälle

durch diese Baby-Wiegen gab.

Laut den Berichten haben sich Babys

selbst in der Wiege umgedreht,

als sie nicht mit dem Sicherheitsgurt

angeschnallt waren.

Dabei sind sie erstickt und gestorben.

Seit 2009 sind 32 Babys

durch diese Baby-Wiegen gestorben.

Deshalb hat die „Amerikanische Akademie

der Kinderärzte“, den Rückruf vom Produkt gefordert.

Die Amerikanische Akademie die Kinderärzte

wird mit AAP abgekürzt.

Die AAP ist eine Organisation

von Kinderärzten aus den USA.

Ihr Ziel ist es, die Gesundheit aller Kinder zu schützen.

Die AAP ist der Meinung, dass das Produkt

tödlich ist und man sollte diese Baby-Wiegen

ab sofort nicht mehr benutzen.

Bei dem Produkt handelt es sich um

einen Schallen-Sitz in bunten Farben.

Die Wiege hat eine Schaukel-Funktion.

Das Modell von der Baby-Wiege heißt

„Rock ‘n Play Sleeper“.

Der amerikanische Spielzeug-Hersteller sagt,

dass das Produkt sicher ist und

es sich um einen freiwilligen Rückruf handelt.

Die Firma hat aber entschieden, dass der

Rückruf der Baby-Wiegen das Beste wäre.

In einem Bericht vom Hersteller heißt es,

dass es nur deshalb Todesfälle gegeben hat,

weil die Baby-Wiegen nicht richtig benutzt wurden.



So einen Fall gab es bei einem

5 Monate alten Buben aus den USA.

Er ist sofort erstickt, nachdem er sich

in der Baby-Wiege umgedreht hat.

Der Hersteller meinte, dass das Produkt

sicher ist, aber dass es von den Eltern

vom Buben nicht richtig verwendet wurde.

Das machte den Vater sehr wütend.



Bisher gibt es keine Sicherheitswarnung

zu diesem Produkt.

Diese Baby-Wiege und ähnliche Modelle

lassen sich aus den USA nach Deutschland liefern.

Ob die Baby-Wiegen auch nach Österreich

verkauft werden, ist momentan noch nicht bekannt.