Viele Österreicher waren schon von Internetbetrug betroffen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich wurden 1 000 Menschen zum Thema

Internetbetrug befragt.

Fast jeder 2. Österreicher gab an,

bereits im Internet betrogen worden zu sein.

Die häufigste Betrugs-Form im Internet sind Abo-Fallen.

Als Abo-Fallen bezeichnet man angeblich kostenlose Angebote,

für die man dann doch bezahlen soll.

Wenn man persönliche Daten eingegeben hat,

wird plötzlich verlangt,

dass man monatlich Geld an den Betrüger zahlt.

Wenn das der Fall ist, sollte man auf keinen Fall zahlen

und sich an einen Internet-Ombudsmann wenden.

Ein Internet-Ombudsmann hilft Menschen dabei,

ihre Rechte im Internet zu erkennen.

Die Beratung ist kostenlos.

Auf der Internetseite www.watchlist.internet.at gibt

es Warnungen vor aktuellen Abo-Fallen und Tipps dazu.

Internetbetrüger versenden auch gefälschte

Zahlungs-Aufforderungen.

Außerdem sind bezahlte aber nicht gelieferte Waren

oft eine Internet-Betrugs-Form.

Sehr günstige Angebote im Internet sollte man

genauer überprüfen.

Man sollte auch bei der Eingabe von persönlichen

Daten vorsichtig sein.