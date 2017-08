Viele McDonalds-Restaurants in Indien schließen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Indien müssen viele McDonalds-Restaurants schließen.

Wenn man ein McDonalds-Restaurant

eröffnen möchte, muss man regelmäßig Geld

an die Firma McDonalds zahlen.

Das hat der Besitzer vieler McDonalds-Restaurants in

Indien seit 2 Jahren nicht getan.

Er hat deshalb keine Erlaubnis mehr,

seine Restaurants McDonalds zu nennen.

Die McDonalds-Restaurants, die davon betroffen

sind, werden von einem indischen Unternehmen betrieben.

Zurzeit gibt es 300 McDonalds-Restaurants in Indien.

Mehr als die Hälfte der McDonalds-Restaurants

muss jetzt schließen.

In Indien sind mehr als 10 000 Menschen von

den Schließungen der McDonalds-Restaurants betroffen.

Für diese Menschen gibt es jetzt schlimme Folgen,

sie könnten ihre Arbeit verlieren.

Jetzt haben die Besitzer der betroffenen McDonalds-

Restaurants in Indien 2 Wochen Zeit, um die

McDonalds-Restaurants zu schließen.