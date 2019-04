Viele Gewinner beim Musikpreis „Amadeus“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 25. April wurden im Wiener Volks-Theater zum 19. Mal

die „ Amadeus Austrian Music Awards“ vergeben.

Der „ Amadeus" ist der

größte Musikpreis in Österreich.

Er wird seit dem Jahr 2000 jedes Jahr in

verschiedenen Kategorien vergeben.

Einen „Amadeus“ bekommen die Musiker,

die im letzten Jahr am erfolgreichsten waren.

In 13 Kategorien wurden Preise an Musiker verliehen.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung von den

Gewinnern der wichtigsten Kategorien:

„Album des Jahres“:

Das Album „Klee“ von Ina Regen

„Song des Jahres“:

„Cordula Grün“ von Josh.

„Alternative“:

AVEC

„Jazz/ World/ Blues“:

Norbert Schneider

„Pop/ Rock“:

Seiler und Speer

„Schlager/ Volksmusik“:

Die Mayerin

„Lebenswerk“:

Erste Allgemeine Verunsicherung