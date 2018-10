Viele Feuerwehr-Einsätze im Osten von Österreich wegen Sturm

Link zum Original-KURIER-Artikel

Umgefallene Bäume, ausgehängte Fenster

und kaputte Baustellengitter.

In Wien gab es in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch ungefähr 150 Feuerwehr-Einsätze.

Schuld daran war der Sturm „Siglinde“.

Im 20. Bezirk, in Wien, fielen große Äste durch

die Dachfenster von einer Wohnung.

Der Wohnungsbesitzer wurde leicht verletzt,

musste aber nicht ins Spital gebracht werden.

In Niederösterreich waren es ungefähr

120 Feuerwehr-Einsätze.

In Münchendorf, in Niederösterreich,

wehte der Sturm ein Auto von der Straße.

In Wels, in Oberösterreich, musste ein Baum,

der auf ein Haus fiel, entfernt werden.

Temperaturunterschied von 16 Grad

In Lienz in Tirol herrschen angenehme 20 Grad,

während es in Klagenfurt nur 4 Grad waren.

Am Mittwoch Nachmittag hat der Wind sehr stark geweht.

Es gab auch eine Starkregenwarnung.

Bis Sonntag beruhigt sich das Wetter aber wieder.

Dann wird es vor allem

im Süden von Österreich Dauerregen geben.

Auf den meisten Straßen kann man wieder fahren

Die Feuerwehren räumen die umgefallenen Bäume

weg, um die Straßen wieder frei zu machen.

Im Burgenland gab es nur wenige Einsätze.

Siglindes Weg von Deutschland bis nach Russland

Siglinde zog bereits über Deutschland,

bevor es Österreich erreichte.

Nach Österreich zieht Siglinde Richtung

Osten, bis nach Russland weiter.