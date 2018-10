Hunderte Einsätze in der Ostregion wegen stürmischer Siglinde

Entwurzelte Bäume, lose Fensterflügel, herbfallende Baustellengitter und ein losgerissenes Mähboot, das auf der Alten Donau wieder eingefangen werden musste . "Das Übliche" sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wien für die Feuerwehr an Einsätzen angefallen, heißt es von einem Sprecher. In Wien gab es etwa 150 Einsätze.

In Wien-Brigittenau durchschlugen große Äste eines morschen Baumes die Dachflächenfenster einer Wohnung. Der Wohningsinhaber wurde dabei am Kopf leicht verletzt, musste aber nicht hospitalisiert werden. Der Baum wurde abgetragen und die Fenster abgedeckt.