Viele Europäer können Arztkosten nicht zahlen

Die „ WHO“ ist die Welt-Gesundheits-Organisation.

Sie hat vor kurzem bekannt gegeben,

dass es in Europa viele Menschen gibt,

die ihre Arztkosten nicht bezahlen können.

Frau Zsuzsanna Jakab von der WHO sagt,

dass es nicht in Ordnung ist,

wenn sich Pensionisten, alleinerziehende,

oder arbeitslose Menschen

die Behandlung bei einem Arzt nicht leisten können.

Sie fordert zum Welt-Gesundheits-Tag am 7. April,

dass alle Europäer Zugang zu leistbarer

Gesundheits-Versorgung haben sollten.

Frau Jakab sagt: "Niemand sollte wählen müssen,

ob er Medikamente kauft oder Essen auf den Tisch stellt

oder die Miete zahlt."

Dieses Ziel hat die WHO schon seit 70 Jahren.

Aber bisher hat kein Land diese Forderungen vollständig erfüllt.